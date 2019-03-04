Новгородские власти намерены построить региональный аэропорт к 2024 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Власти Новгородской области, где регулярные пассажирские авиаперевозки прекратились более 20 лет назад, намерены построить новый аэропорт к 2024 году. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Никитин в рамках онлайн-интервью на площадке сообщества "ВКонтакте" "ЧП 53 Великий Новгород. Новости".

Аэропорт Юрьево в Великом Новгороде был ликвидирован в 2006 году, регулярные рейсы были прекращены еще в 1997 году. Сейчас на месте аэропорта создан новый микрорайон. Власти региона решили создать новый гражданский аэропорт на основе реконструируемого военного аэродрома Кречевицы. Сроки завершения строительства, начатого в год ликвидации прежнего аэропорта, неоднократно переносились, так как земли аэродрома принадлежали Минобороны. Новгородская область получила территорию в собственность лишь в 2014 году.

"Должен быть подготовлен проект его [аэропорта] реконструкции, и в 2022 году должна быть первая строительная техника на объекте, самолеты должны полететь в 2024 году. Это еще предварительные очень планы, до этого нам предстоит сделать огромный объем работы по оформлению земли, организации", - рассказал Никитин. Он добавил, что эти намерения включены в федеральный документ - комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Ранее Никитин сообщал, что строительство аэропорта в Новгородской области получит федеральную поддержку. Предварительная сумма, которую могут выделить региону, - 7,5 млрд рублей. Область получит эти деньги только при условии создания проекта и наличии инвестора для строительства. Федеральные средства предполагается направить на работы по реконструкции полосы и обеспечению безопасности движения.