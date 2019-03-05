Мультимедийная выставка "Крым в судьбе России" откроется в Североморске

"С помощью этого проекта я хочу показать историческую закономерность возвращения Крыма в состав России", - рассказал во вторник ТАСС автор проекта, режиссер из Екатеринбурга Андрей Крупин.

ТАСС, 5 марта. Цифровая экспозиция начинает работу 10 марта и продлится две недели. В видеошоу "Крым в судьбе России" попали основные события истории Крыма. Среди них крещение князя Владимира в Херсонесе, присоединение Крыма к Тмутараканскому княжеству, Азовские походы Петра I и манифест Екатерины II о его вхождении в состав Российской Империи и другие. Завершается повествование событиями 2014 года.

По словам режиссера, поскольку Североморск - закрытый военный город, то организовать здесь выставку непросто, но очень почетно. "Для меня это место имеет особое значение. Я хочу объединить символически Кольский и Крымский полуострова. Там и там у нас флот - в Крыму Черноморский, здесь Северный, проведение выставки сплотит полуострова-побратимы", - считает Куприн.

Во время открытия экспозиции в Духовно-просветительском центре организаторы проведут телемост с участием жителей Крыма и Кольского полуострова.

В марте 2014 года после политического кризиса и смены власти на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% голосовавших в республике и 95,6% голосовавших в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, впоследствии эти документы были одобрены Госдумой и Советом Федерации.