Власти Крыма выработали с погранслужбой меры для борьбы с захватом рыбаков в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Крыма совместно с пограничниками выработали ряд мер, которые должны помешать возможным случаям захвата российских рыбаков в Азовском мере, аналогичным задержанию в марте прошлого года сейнера "Норд" и его экипажа. Об этом во вторник журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

"Пиратские действия соседнего государства мы осуждаем. Сделаем максимально все, чтобы ни один рыбак наш не попался больше в такую ловушку. Задача не допустить [захватов], и с пограничной службой проработан ряд мер в части того, чтобы воспрепятствовать рейдерам, пиратам, которые занимаются этим в Азовском море", - сказал Аксенов.

Он также отметил, что экипаж "Норда", который остался без сейнера, будет поддержан властями и вопрос с приобретением нового судна для рыбаков будет решен.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев удерживал семь месяцев, не разрешая покинуть страну по российским документам. Только 30 октября по договоренности РФ и Украины они были переданы России в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля капитан судна, который находился на Украине под следствием и был объявлен в розыск как пропавший без вести, в начале феврале вернулся в Крым.