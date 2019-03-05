Старт экспедиции "Север рядом" перенесли из-за погодных условий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Старт экспедиции "Север рядом" на уральских вездеходах "Бурлак" в Арктике перенесен с 5 на 6 марта из-за погодных условий, которые задержали в дороге тралы, перевозившие автомобили. Об этом во вторник сообщил ТАСС разработчик вездеходов Алексей Макаров.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий на Ямале все зимники закрыты до особого распоряжения. Наблюдается порывистый ветер, метель и плохая видимость.

"Погода внесла свои коррективы. Как только мы спустим "Бурлаков" с тралов, снег и вьюга нам будут уже не страшны. А пока наша задача доставить вездеходы в стартовую точку маршрута. Важно понимать, что подобные экспедиции - это огромная работа и множество технических нюансов не только во время пути, но и при подготовке к старту", - отметил Макаров.

Ранее сообщалось, что экспедиция "Север рядом" стартует 5 марта в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), а завершится ориентировочно 10 апреля в Анадыре (Чукотский автономный округ). Значительная часть пути пройдет по территориям, расположенным вдоль северо-восточного побережья России, омываемого морем Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским морями.

Собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году "Бурлак" стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов. В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.