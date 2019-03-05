На благоустройство дворов и парков Пермского края направят более 1,3 млрд рублей

ПЕРМЬ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края направят более 1,3 млрд рублей на благоустройство дворов и парков в 2019 году из различных бюджетных источников, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.

"Всего в 2019 году на благоустройство дворов и парков региона будет направлено 1,3 млрд рублей из различных бюджетных источников. Из них 332 млн рублей составят средства краевого бюджета, 174 млн - средства муниципальных бюджетов и еще 806 млн рублей регион получил из федерального бюджета. По сравнению с прошлым годом объемы финансирования увеличились почти на 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, средства в рамках программы будут направлены на благоустройство дворов и детских игровых площадок, установку уличного освещения и контейнерных площадок для вывоза твердых коммунальных отходов, благоустройство аллей, скверов и парков. Распределение средств по территориям состоится в марте этого года, к работам планируют приступить в мае.

"Помимо увеличения объема финансирования программы, в 2019 году действует ряд нововведений, которые позволят улучшить качество выполняемых работ. Так, например, гарантийный срок на выполненные работы составит три года", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Пермского края Антона Удальева.

Благоустройство дворов и парков в Пермском крае будет проведено в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Он включает четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Всего на нацпроект запланировано в 2019-2024 гг. 1 трлн 66,2 млрд рублей.