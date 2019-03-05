Мэрия Архангельска передала краеведческому музею фамильный рубль времен Николая I

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Администрация Архангельска передала областному краеведческому музею шесть серебряных рублевых монет ХIX века. Как сообщил во вторник ТАСС глава города Игорь Годзиш, наибольшую ценность из них представляет редкая монета номиналом 1,5 рубля - 10 злотых, так называемый фамильный рубль времен царствования Николая I.

"Эти монеты передало нам городское УВД, они занимались работой по одному из дел, порядка трех лет они у них хранились. Нам было важно, чтобы они не ушли из города, монеты были переданы муниципалитету", - сказал глава Архангельска. По его словам, монеты представляет художественную и историческую ценность, поэтому было принято решение передать в музей.

Как пояснил ученый секретарь краеведческого музея Алексей Едовин, выпуск монеты был приурочен к десятилетию правления Николая I, они предназначались для подарков и не поступали в свободный оборот. Переданный в музей рубль относится ко второй выпущенной партии из 50 монет, в которой были учтены замечания царя по поводу изображений. "Были убраны рамки вокруг изображений детей, облик Николая стал более брутальным - ему не понравился двойной подбородок на оригинальном изображении", - рассказал ТАСС Едовин.

Он также отметил, что подобные монеты хранятся в основном в частных коллекциях или утеряны. "Скорее всего, есть в Эрмитаже, может, в одном-двух музеях, остальное в частных руках или утеряно", - добавил ученый секретарь.