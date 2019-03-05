Снежный циклон обрушился на несколько регионов Северо-Запада России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Североатлантический циклон во вторник охватил несколько регионов Северо-Запада, что привело снегопадам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии, штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области, сообщили ТАСС в гидрометеорологических службах. К вечеру непогода в этих регионах отступит, но перейдет в республику Коми, где синоптики ожидают рекордного выпадения осадков.

"Сейчас на Северо-Западе раскручивается довольно активный циклонический вихрь североатлантического происхождения, причем центр его завис над Санкт-Петербургом, но все равно медленно, но уверенно смещается на восток. И как раз в Ленинградской области, на юге Карелии наблюдается зона перехода осадков из одного состояния в другое", - рассказал ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на вторник в Санкт-Петербурге выпало до 9 см снега, а в течение дня толщина снежного покрова может увеличиться до 15 см. В течение дня также ожидаются снежные осадки, местами сильные, со слабой метелью и гололедицей, температура воздуха поднимется до 2 градусов ниже нуля. Дороги и улицы Петербурга очищают от снега 858 единиц спецтехники и более 1 тыс. человек, сообщили журналистам в городском комитете по благоустройству. По данным на сайте Гидрометцентра России, во вторник сильный снег и метель идут также на юге Карелии и в Ленинградской области.

Под влиянием циклона оказалась и Калининградская область, метеослужбы зафиксировали на побережье ветер до 23 м/с. Главное управление МЧС в регионе объявило штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, из-за неблагоприятного прогноза были проведены мероприятия по подготовке кораблей к непогоде, приняты дополнительные меры безопасности. В целом обошлось без серьезных последствий - ветром повалило четыре дерева, повреждена крыша многоквартирного дома. Аэропорт "Храброво" работает в штатном режиме, нарушений в подаче электроэнергии нет.

Снежные рекорды

С вечера вторника циклон начнет перемещаться на северо-восток федерального округа, в Санкт-Петербурге снегопады прекратятся, а в республике Коми, наоборот, ожидают погодных рекордов. "В северной столице ночью еще отзовется эхо уходящего циклона, будут несущественные заряды снега и резкое понижение температуры - с двух-трех градусов мороза до минус 10-15. А днем в среду включается скандинавский антициклон, поэтому будет ясная погода, чистое небо, никаких осадков в Петербурге", - рассказал ТАСС Тишковец.

В Коми несколько дней наблюдалась морозная бесснежная погода, из-за холода занятия в школах были отменены во вторник в нескольких районах. На смену морозам в регионе ждут серьезных снегопадов, рассказали ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

"Самый снежный день 6 марта отмечался в 1965 году, тогда выпало 7,3 мм осадков в Сыктывкаре. Рекорд этого дня еще не был перекрыт, но мы ожидаем, что завтра этот рекорд будет побит. Надвигается целая серия циклонов через южные районы республики, в Воркуте традиционно усилится ветер", - рассказала начальник отдела Коми ЦГМС Ольга Козак.

По данным синоптиков, 6-7 марта под влиянием циклона ветер усилится до 12-17 м/с, а в Воркуте - до 17-22 м/с. Днем снег будет переходить в мокрый снег, дождь, поэтому ожидается гололед. В ночь на 7 марта на юге Коми резко похолодает - до 12-17 градусов мороза.

Последствия прохождения циклона затронут также Новгородскую и Псковскую области - в регионы поступит порция полярного воздуха. "Сейчас там идут дожди, почти везде плюсовые температуры, а завтра придет минус, поэтому области будут охвачены гололедицей. В Архангельской области ожидается температура минус 5-10 градусов, в Мурманской до минус 15, а в Ненецком автономном округе до 20 ниже ноля", - рассказал Тишковец.