Инклюзивная выставка "Искусство быть" пройдет по всей России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Проект "Искусство быть" стартует 7 марта в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в Москве и продлится до 14 апреля. После этого экспозицию покажут в других российских городах. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС гендиректор "РОСИЗО" Софья Грачева.

"Кроме ГЦСИ, выставка "Искусство быть" в этом году пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарской огород" и на площадке Арсенала в Нижнем Новгороде. В 2020 году мы планируем провести эту выставку в других филиалах "РОСИЗО" и в региональных музеях", - сказала Грачева.

Проект создан совместно с Благотворительным фондом помощи тяжелобольным людям "Гольфстрим". Выставка ориентирована на широкую аудиторию, в том числе на людей с ограниченными возможностями здоровья, и задумана как объединяющая платформа. При подготовке проводился конкурс, важными критериями которого были открытость и доступность восприятия для любой аудитории.

В экспозицию войдут работы художников Вероники Павленко, Елены Рэмбо, Ирины Наховой, Ростана Тавасиева, Сергея Филатова, Дарьи Боголюбовой-Кузнецовой, Маркуса Мартиновича, Леонида Тишкова и др.

Посетителям продемонстрируют мультимедийные инсталляции, тактильно-обонятельные, звуковые и комьюнити-арт объекты. Часть произведений по согласованию с художниками передадут реабилитационным центрам на благотворительной основе. Проект реализован при поддержке гранта президента РФ на развитие гражданского общества.