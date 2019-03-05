Власти Петербурга планируют выделить 1,2 млрд рублей на создание парка в Приморском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на создание парка площадью 75 га в Приморском районе города. Начальная цена проекта оценивается в 1,2 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

"Создание нового парка в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории зеленных насаждений общего пользования, начальная цена контракта - 1,2 млрд рублей", - говорится в материалах закупки.

Сейчас территория, на которой планируется разбить парк, представляет собой неблагоустроенный лесной массив. Исполнителю по контракту предстоит подготовить единое архитектурно-планировочное решение с дорожно-тропиночной сетью и прочими аспектами.

Завершить создание объекта планируется к 30 сентября 2021 года.

Приморский район - один из крупнейших в Санкт-Петербурге, его площадь - 109,87 кв. км. Район занимает первое место в городе по численности населения и по его естественному приросту, а также является одним из лидирующих по количеству новых застроек.