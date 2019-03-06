Эковзвод ВВО перед отправкой на остров Врангеля научат поведению при встрече с медведем

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Военных Восточного военного округа (ВВО), которые будут очищать от металлолома и мусора остров Врангеля, научат правилам поведения при встрече с белым медведем. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Ранее сообщалось, что с 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов действует режим ЧС: в районе поселка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя, отмечались случаи агрессивного поведения животных, их проникновения в жилые и служебные помещения. Спустя почти десять дней медведи покинули окрестности поселка, однако директор заповедника "Остров Врангеля" Александр Груздев полагает, что меры безопасности соблюдать необходимо.

"В Восточном военном округе началось формирование сводного экологического подразделения для работ по очистке территорий на острове Врангеля. Отряд планируется сформировать к 1 апреля. С апреля до конца мая со специалистами будут проведены занятия по организации работ по очистке острова. Особое внимание будет уделено правилам поведения при встрече с обитателями острова - белыми медведями", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что к работам планируется привлечь более 40 военнослужащих, более десяти единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования. В этом сезоне планируется собрать, подготовить и вывезти около 150 т металлических бочек и рекультивировать около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

На острове Врангеля нет постоянного населения, а временное составляют метеорологи, сотрудники заповедника и военные. Экологическое подразделение Восточного военного округа очищает остров Врангеля, входящий в состав одноименного заповедника, от мусора и металлических бочек, которые скопились во время работы объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз. В 2018 году на острове было собрано и подготовлено к вывозу около 630 т мусора.