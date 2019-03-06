Экспедиция "Север рядом" стартовала с Ямала на Чукотку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Экспедиция "Север рядом" на уральских снегоболотоходах "Бурлак" стартовала из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в пункт назначения на Чукотке, до которого участники планируют добраться за месяц. "Бурлак" является перспективным средством транспорта для арктических регионов России, сообщил в среду журналистам разработчик вездеходов Алексей Макаров.

Экспедиция "Север рядом" стартует в Новом Уренгое, а завершится ориентировочно 10 апреля в Анадыре (Чукотский автономный округ). Значительная часть пути пройдет по территориям, расположенным вдоль северо-восточного побережья России, омываемого морем Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Экспедиция должна доказать, что многие населенные пункты российского Севера при наличии новейших вездеходов не так уж далеки и отрезаны от цивилизации, как кажется.

"Наша экспедиция, рассчитанная на 35 дней, выдвинулась в сторону Анадыря, мы нацелены на проверку техники, в частности нас интересуют ресурсные испытания "Бурлака" при его максимальной загруженности. В экспедиции участвуют 13 человек и три единицы техники. Спальных мест у нас достаточно, в экспедиционной модификации есть возможность трансформировать салон под шесть мест, в грузовых моделях по четыре места. Машина оснащена газовой горелкой, над которой установлена вытяжка, большим количеством розеток и USB-портов, что позволяет активно пользоваться электронной техникой", - сказал Макаров.

По словам участников экспедиции, ресурсов достаточно, но в случае необходимости будут сделаны остановки в местных населенных пунктах. Маршрут экспедиции ляжет в основу новой карты путешествий по северо-востоку России.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС участник экспедиции Максим Белоногов, "Бурлак" одно из самых перспективных для российского севера транспортных средств. "Машина не навредит арктическому грунту. Говоря по- простому, если вы поставите ногу и по ней проедет машина - вам ничего не будет. "Бурлак" очень перспективен для севера: часто встречающаяся гусеничная техника рвет тонкий плодородный слой в тундре, почва долго восстанавливается. А "Бурлак" просто приминает грунт, не повреждая его", - сказал Белоногов.

Собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году "Бурлак" стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов. В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.