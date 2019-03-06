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Цикл мероприятий к 100-летию Башкирии открылся концертом в Доме музыки в Москве

Врио главы региона Радий Хабиров принял участие в открытии мероприятия

УФА, 6 марта. /ТАСС/. Цикл мероприятий, посвященный 100-летию образования Башкирии, начался в среду концертом "Рожденные в Башкортостане" в Доме музыки в Москве, сообщила пресс-службы главы республики.

В 2019 году Башкирия празднует 100-летие образования республики. Запланировано строительство или реконструкция 100 социальных объектов, таких как школы, детсады, больницы, спортивные залы и стадионы, пожарные депо, минимум по одному в каждом муниципалитете региона. Также состоятся концерты, премьера фильма и другие культурные мероприятия, главная идея юбилея - консолидация всех уроженцев Башкирии.

"Искренне рад приветствовать вас на юбилейном концерте "Рожденные в Башкортостане". Этой приятной встречей мы начинаем цикл мероприятий, посвященных 100-летию Республики Башкортостан. Это особое событие в истории нашей Родины, и президент России своим указом отметил его историческую значимость", - сказал на открытии мероприятия врио главы региона Радий Хабиров, слова которого приводит пресс-служба.

На сцену Светлановского зала Дома музыки вышли известные выходцы из Башкортостана. Это народный артист Башкирии и Татарстана, дважды обладатель премии Grammy Ильдар Абдразаков, народный артист республики, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, солистка Башкирского государственного театра оперы и балета, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Диляра Идрисова и другие артисты. Им аккомпанировал Национальный филармонический оркестр России под управлением знаменитого уфимца, народного артиста СССР Владимира Спивакова.

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РоссияБашкортостан
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