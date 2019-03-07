Экспедиция на уральских вездеходах пересекла Северный полярный круг

ТАСС, 7 марта. Экспедиция "Север рядом" на уральских вездеходах "Бурлак" пересекла Северный полярный круг. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте экспедиции.

"Все в норме, погода немного портится, метет. Но пока для нас это не проблема. Настроение у всех хорошее. Теперь мы в Заполярье, то есть в Арктике, где и будем находиться почти весь наш путь", - приводятся в сообщении слова участника экспедиции Максима Витковского.

Как уточняется в сообщении, в настоящий момент группа двигается в направлении второй точки маршрута - поселка Тухард в Красноярском крае. Пока путешественники находятся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Экспедиция "Север рядом" стартовала 5 марта в Новом Уренгое, а завершится ориентировочно 10 апреля в Анадыре (Чукотский автономный округ). Значительная часть пути пройдет по территориям, расположенным вдоль северо-восточного побережья России, омываемого морем Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Цель экспедиция - доказать, что многие населенные пункты российского Севера при наличии новейших вездеходов не так уж далеки и отрезаны от цивилизации, как кажется.

Собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году "Бурлак" стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов. В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.