Потепление, мокрый снег и дожди ожидаются в регионах Центральной России в ближайшие дни

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление до плюс 4-7 градусов на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) в период с 8 по 10 марта. На фоне оттепели местами пройдут мокрый снег, небольшие дожди, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах.

Перепад температуры прогнозируются в Воронежской и Липецкой областях, где в прошедшие двое суток ночами фиксировалось до минус 15 градусов. С 8 марта, воздух будет прогреваться до плюс 6 градусов, при этом возможен дождь. Такая погода, по данным региональных гидрометцентров, продержится до 11 марта, ночами столбики термометров могут опускаться до отметки плюс 2 градуса.

В Орловской области на смену десятиградусным морозам 8 марта придет теплая солнечная погода, днем ожидается около плюс 3 градусов, в ночь на 9 марта - до плюс 4 градусов. "Эти длинные выходные порадуют теплом, все дни до плюс 4 градусов, ночами возможны заморозки. В воскресенье ожидаются дожди", - рассказали ТАСС в орловском гидрометцентре.

О потеплении до плюс 3-5 градусов с 8 по 10 марта сообщили синоптики в Ивановской, Калужской, Костромской, Тверской, Ярославской областях. Немного теплее - до плюс 6-7 градусов - будет в Курской, Тамбовской и Тульской областях. "В ближайшие три дня ожидается облачная, временами ветреная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, местами вероятен плотный туман, ночью - около нуля, на дорогах гололедица", - сказали в тамбовском гидрометцентре.

Наибольшее повышение температуры воздуха прогнозируется в Брянской и Смоленской областях, где уже днем 8 марта потеплеет до плюс 8-10 градусов. Такая погода продержится минимум трое суток, отметили в региональных гидрометцентрах. В Белгородской области из-за резкого потепления до плюс 7-9 градусов на реках наблюдается подъем уровня воды до 17 см, по данным регионального управления МЧС, в ближайшие три дня уровень воды в водоемах также будет повышаться.

По данным на сайте Гидрометцентра России, на фоне потепления в ЦФО 8 марта возможно усиление ветра, местами его порывы могут достигать 12-18 м/с, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. 9 и 10 марта характер погоды существенно не изменится.

"Преобладающая температура воздуха ночью - до плюс 3 градусов, днем - до плюс 7, на юге - до плюс 10 градусов", - отметили синоптики.