Границы 48 памятников археологии определили на Ямале

ТАСС, 11 марта. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа определила границы 48 памятников археологии. Информация внесена в единую картографическую систему региона и передана в федеральную кадастровую палату Росреестра, сообщает пресс-служба правительства Ямала в понедельник.

"Службой государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО определены границы 48 памятников археологии: места поселений, стоянки, священные, жертвенные места, могильники. Датировка памятников - от эпохи энеолита до средневековья", - говорится в сообщении.

Археологи работали в четырех районах округа (Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском). Полученные данные внесены в единую картографическую систему округа, переданы в федеральную кадастровую палату Росреестра по ЯНАО для регистрации в едином государственном реестре, а также в муниципалитеты для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, уточняют в пресс-службе.

Как пояснила ТАСС руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО Елена Дубкова, данные памятники стояли учете с 1990-х годов, но точной информации о них не было. "У нас были очень отрывистые сведения о них, которые нам достались из различных отчетов. Стояла задача найти их, классифицировать и определить территорию. <…> Теперь они находятся под государственной охраной и по границе этого объекта не может быть проложен, допустим, газопровод или вестись строительные работы, пока его не изучат археологи", - сказала она.

По ее словам, имеются ли среди данных памятников уникальные, выяснится только при будущих раскопках, когда, в частности, будет более подробно собрана информация об объектах. Планируются ли службой подобные работы, она не уточнила.

Энеолит - эпоха в развитии человечества, переходный период от неолита (нового каменного века) к бронзовому веку. Приблизительно охватывает период 4-3 тыс. до н. э.