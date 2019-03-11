В Петербурге начинаются технологические разводки мостов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Технологические разводки мостов начинаются в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к сезону навигации по Неве. Об этом в понедельник сообщается на сайте "Мостотреста" - компании, которая отвечает за содержание мостов в городе.

"СПб ГБУ "Мостотрест" начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Первым мостом, разведенным в преднавигационный период 2019 года, станет Володарский", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Володарский мост разведут в ночь с 11 на 12 марта, с 02:00 по 05:45 мск. Далее, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов на Неве и Малой Неве. Разводки мостов по другим рукавам Невы продолжатся до 20 апреля. Навигацию по Неве и Малой Неве планируют начать 10 апреля, а по другим рукавам Невы - 20 апреля.

Разводные мосты являются символом Петербурга, обычно их разводят в ночное время для прохождения судов. На процесс разводки мостов в период навигации каждую ночь приходят смотреть тысячи туристов. Всего в городе насчитывается более 400 мостов.