Власти Петербурга направили 755 млн рублей на ямочный ремонт дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга направил 755 млн рублей на ремонт дорожных ям. Об этом сообщил ТАСС в понедельник вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

"Сейчас составляется адресная программа текущего ремонта дорог на 2019 год. В части комитета по благоустройству будет проводиться ямочный ремонт на небольших участках протяженностью до 300 м, на эти цели из городского бюджета выделено 755 млн рублей. Думаю, на этой неделе мы завершим оформление адресной программы", - отметил он.

Дорожные предприятия Петербурга проведут восстановительные работы в апреле - октябре 2019 года, уточнил замглавы региона.

Как ранее отметили в городском комитете по благоустройству, дорожное покрытие портят прежде всего частые температурные колебания воздуха, а не обильные снегопады и работа снегоуборочной техники.

По данным городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, лимит финансирования ремонта городских дорог в 2019 году составит 5 млрд рублей, предполагается выполнить работы на участках протяженностью 118,6 км. Перечень адресов пока находится в стадии формирования.

Реализацией программ по ремонту дорог городского значения в Петербурге занимается комитет по развитию транспортной инфраструктуры совместно с комитетом по благоустройству.