Похолодание и ветер ожидаются в большинстве регионов Центральной России в начале недели

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Похолодание и сильный ветер ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие двое суток. После теплой погоды на выходных похолодает в Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях, сообщается в понедельник на сайтах центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

До минус одного градуса днем и минус шести градусов ночью ожидается в Ивановской, Орловской и Калужской областях. С утра вторника возможны туманы, в течение дня мокрый снег и дождь, ветер поднимется до 15 м/с, предупреждают синоптики. В Костромской и Ярославской областях переменная облачность, небольшие осадки, ветер до 4 м/с. В дневные и ночные часы температура воздуха составит около двух градусов мороза.

Как рассказали ТАСС в региональном гидрометцентре, в ближайшие два дня в Тамбовской области сохранится неустойчивая погода с дождем, солнцем, метелями и туманом. Во вторник на территории области будет ветрено, порывы могут достигать 15-17 м/с.

"Днем ожидаются обильные осадки в виде снега и дождя, температура воздуха будет держаться рядом с нулевой отметкой, ночью немного подморозит. Метеозависимые люди могут почувствовать себя неважно из-за повышения атмосферного давления, которое начнет расти в эти дни", - сказали в гидрометцентре.

Похолодание после почти 10 градусов тепла ожидает жителей Брянской, Воронежской и Липецкой областей. Днем в этих регионах до плюс двух, небольшие осадки, ночью столбик термометра опустится до одного - пяти градусов мороза. Учитывая перепады температур, метеорологи прогнозируют туманы и гололед. Во Владимирской области в ближайшие двое суток ожидается устойчивый плюс, во вторник возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

В начале недели до плюс пяти градусов ожидается в Рязанской, Белгородской и Курской областях. На территории Белгородской области ветер поднимется до 18 м/с, в понедельник днем воздух прогреется до девяти градусов тепла, во вторник похолодает на три-четыре градуса, ночью возможны заморозки до двух градусов мороза. В Курской области около четырех градусов тепла, по данным гидрометцентра региона, ночью возможны заморозки до минус пяти градусов. В Рязанской области в понедельник воздух прогреется до плюс пяти, во вторник - до плюс двух градусов.