Участники экспедиции "Север рядом" прошли 730 км и добрались до Норильска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Экспедиция "Север рядом" на уральских вездеходах "Бурлак" добралась до Норильска в Красноярском крае, сообщается в понедельник на сайте экспедиции.

"Вчера вечером экспедиция "Север рядом" достигла третьей контрольной точки своего маршрута - города Дудинки (Красноярский край), а сегодня группа находится в Норильске - северном городе с постоянным населением более 150 000 жителей. На сегодняшний день экспедиция уже преодолела около 730 км. Уже вечером команда снова отправится в путь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за пурги средняя скорость передвижения варьируется от 8 до 50 км/час, а расход топлива на пройденном участке составил примерно 35 литров на 100 км. "Все это ожидаемые трудности. Мы к ним всегда готовы", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Алексея Макарова.

Экспедиция стартовала 5 марта в Новом Уренгое, а завершится ориентировочно 10 апреля в Анадыре (Чукотский автономный округ). Значительная часть пути пройдет по территориям, расположенным вдоль северо-восточного побережья России, омываемого морем Лаптевых, Восточно- Сибирским и Чукотским морями.

Собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году "Бурлак" стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов. В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.