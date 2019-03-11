На озере в Мурманске создали бассейн к чемпионату мира по ледяному плаванию

МУРМАНСК, 11 марта. /ТАСС/. Бассейн по олимпийским стандартам создан во льду Семеновского озера в Мурманске для проведения III чемпионата мира по ледяному плаванию и I кубка Арктики по ледяному плаванию, которые пройдут 15-17 марта. Как сообщает в понедельник пресс-центр городской администрации, бассейн на десять дорожек предусматривает установку сенсорной системы контроля касания спортсменом бортика.

"Ледяной бассейн отвечает олимпийским стандартам, благодаря сенсорной системе судьи в режиме реального времени будут отслеживать результаты пловцов", - сообщает пресс-центр.

В чемпионате примут участие представители 32 стран Азии, Европы, Африки и Америки - всего 170 иностранных и 230 российских спортсменов. Им предстоит преодолеть дистанцию 1 км, а в рамках I кубка Арктики - дистанции в 50 м, 100 м, 200 м и 500 м.

Чемпионат мира по ледяному плаванию проводится Международной ассоциацией ледяного плавания. Первый чемпионат состоялся в Мурманске в 2015 году, второй прошел в 2017 году в германском Бургхаузене.