В Адыгее проведут фестиваль майкопской археологической культуры

МАЙКОП, 11 марта. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Международный фестиваль майкопской археологической культуры пройдет в сентябре в горной части Адыгеи. Об этом сообщил ТАСС руководитель отделения Русского географического общества по республике Игорь Огай.

"Изучением майкопской археологической культуры, названной по находкам из знаменитого майкопского кургана Ошад, раскопанного в 1897 году экспедицией археолога [Николая] Веселовского, занимаются сегодня ведущие ученые мира. Поэтому наше предложение провести в начале сентября в Майкопском районе региона фестиваль нашло отклик как у ведущих российских археологов, так и их коллег из Франции, Абхазии, Азербайджана, Испании, Болгарии, Турции и других стран", - сказал Огай.

На фестивале изучающие эпоху ранней бронзы ученые обсудят аспекты популяризации майкопской культуры, обменяются мнениями, поделятся открытиями и последними исследованиями. На мероприятии планируется провести мастер- классы по производству изделий декоративно-прикладного искусства, традиционным для республики ремеслам, экскурсии по туристским и историческим достопримечательностям Адыгеи, пояснил собеседник агентства.

Фестиваль пройдет при поддержке властей республики. В минувшем году в Адыгее по инициативе главы региона Мурата Кумпилова был дан старт волонтерскому движению "Сохраним корни". Главная идея, заложенная в основу этого проекта, заключается в консолидации усилий общества и власти для сохранения уникальных объектов природы и историко- культурного наследия, в частности, дольменов Северо- Западного Кавказа. Русское географическое общество выступает в качестве координатора проекта.

Среди 3,4 тыс. памятников археологии, выявленных в Адыгее, - палеолитические памятники, дольмены, которые являются ровесниками египетских пирамид, курганы, городища, поселения, грунтовые могильники, которые вызывают интерес у многих отечественных и зарубежных исследователей. Число выявленных памятников культурного наследия в республике за последние 10 лет благодаря проведенным археологами раскопкам увеличилось почти в 2,5 раза - с 1,6 тыс. в 2008 году до 4 тыс. в 2018 году.

Майкопская культура

Майкопская культура - археологическая культура, распространенная в предгорьях Северного Кавказа в раннем бронзовом веке. Названа по Большому Майкопскому кургану, исследованному в 1897 году археологом Николаем Веселовским. Основная территория ее распространения - равнины и предгорья Предкавказья от Таманского полуострова до Чечни.

Люди, создавшие майкопскую культуру, жили в конце четвертого - начале третьего тысячелетий до н. э. Владея искусством добычи и обработки металлов, они изготавливали из бронзы, золота и других местных руд различные предметы быта, посуду, оружие, ножи, наконечники стрел, разного рода украшения, ритуальные фигурки животных. Владея также гончарным ремеслом, из разных сортов глины они изготавливали различную посуду и другую утварь.