Прогноз по паводку в Архангельской области и Ненецком АО представят 4 апреля

АРХАНГЕЛЬСК, 12 марта. /ТАСС/. Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) представит прогноз по срокам ледохода и паводка в Архангельской области и Ненецком автономном округе 4 апреля. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Северного УГМС.

"4 апреля будет представлен долгосрочный прогноз сроков вскрытия рек и озер и максимальных уровней весеннего половодья на реках севера европейской территории России в 2019 году", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС руководитель Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров, в настоящее время проводится разведка по определению толщины и структуры льда. "Особое внимание уделяется тем местам, где образовались зажоры (скопления рыхлого льда, возникшие в период ледостава осенью - прим. ТАСС): Красноборский район, Орлецы-Кривое, холмогорское разветвление Северной Двины, Черный Яр", - сказал он.

Толщина льда на реках Архангельской области составляет в среднем 50-65 см. "Для реки Мезень и верхнего течения реки Северная Двина это средние значения, в среднем течении Северной Двины это больше нормы, а для нижнего течения - ниже нормы, то есть лед тоньше, чем обычно. На реках Онега и Вага лед тоньше обычного на 15-20 см", - пояснили в пресс- службе Севгидромета.

Запасы воды в снеге соответствуют норме. В некоторых местах на льду под снегом находится вода, это говорит о том, что лед не очень прочный. На Северной Двине запланировано проведение ледокольных работ, сроки будут зависеть от погодных условий. "Во-первых, должен уйти припай со стороны моря, чтобы мы могли направлять протоки через русло, во-вторых течение должно быть в одну сторону на вынос", - пояснил Уваров.

В 2018 году ледоход на Северной Двине завершился 8 мая, на Мезени 15 мая, на Печоре 30 мая.