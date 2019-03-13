Строительство второго моста через Волгу в Костроме займет не менее пяти лет

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Строительство объездной дороги вокруг Костромы и нового моста через Волгу займет не менее пяти лет. Об этом ТАСС сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

В ноябре 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с министром транспорта Евгением Дитрихом сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о строительстве обхода Костромы, объект будет включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Реализация проекта подразумевает возведение нового моста через Волгу.

"Очень рассчитываем на то, что в этом году будет проведен конкурс на проектирование строительства обхода и моста <…> Сама стройка будет идти не менее пяти лет, потому что объем работы огромный. Это строительство моста, а еще строительство 26 км трассы, причем абсолютно с нуля", - сказал губернатор.

Как сообщалось, проектная стоимость работ составляет порядка 26 млрд рублей. По словам Ситникова, сейчас строительство может обойтись дешевле.

"По моим соображениям, это может быть меньшая сумма по одной простой причине: то, что проектировали в 2004 году, не предусматривало, скажем, тех новых технологий, которые сегодня есть и которые удешевляют строительство", - пояснил Ситников.

Сейчас в Костроме функционирует один мост через Волгу, по нему идет большой поток грузового транспорта. В день по мосту проезжают около 50 тыс. автомобилей, на нем регулярно возникают пробки, он не справляется с текущей нагрузкой. Реализация проекта по строительству второго моста через Волгу с обходом Костромы позволит вывести большегрузный транспорт из центра города и решить экологические проблемы.