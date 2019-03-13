Отдаленное село в Туве экспериментально обеспечили связью с помощью технологии фемтосот

КЫЗЫЛ, 13 марта. /ТАСС/. Беспроводную связь обеспечили тувинцам из отдаленного села Морен на юге региона. Как написал на своей странице в "ВКонтакте" глава Тувы Шолбан Кара-оол, это было сделано с помощью новой для республики технологии фемтосот

"Есть у нас села, к которым сложно и дорого тянуть линии связи. Они либо очень труднодоступные, либо сигнал базовых станций не доходит туда в силу рельефа. Специалисты предложили для таких территорий новую технологию - фемтосоты", - написал Кара-оол. Глава региона также добавил, что село Морен Эрзинского района выбрали в качестве места установки первой подобной станции потому, что в населенном пункте не было никакой связи.

Фемтосоты - это станции связи малой мощности. По словам Кара-оола, они работают по принципу домашнего роутера, только сигнал у фемтосоты мощнее и охватывает целое село. Глава Тувы заявил, что если технология оправдает себя в Морене, то ее будут внедрять в других малых селах без связи.

"Так или иначе, но нам необходимо установить качественную связь со всеми поселениями, где есть хотя бы 30 дворов", - написал Кара-оол.

Морен расположено в южном Эрзинском районе Тувы, который приравнен к территории Крайнего Севера. В населенном пункте проживает более тысячи человек.