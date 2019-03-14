В Якутии ожидается паводок из-за снежной зимы

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. В 130 населенных пунктах Якутии, в которых проживают свыше 47 тыс. человек, ожидаются критические уровни половодья. Об этом сообщили в Госкомбезопасности региона.

В комитете добавили, что на случай эвакуации населения планируется подготовить 272 пункта временного размещения, которые могут принять 28,8 тыс. человек.

В Ленском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов уточнили ТАСС, что запас воды в снежном покрове на большей части территории республики на уровне 70-110%.

"Значительные снегозапасы (110-160%) на юге, местами в Оймяконском и Верхнеколымском районах на севере республики", - отметили в управлении.

По данным ведомства, вскрытие рек Якутии ожидается в первой и второй декадах мая на участках реки Лена до Якутска, рек Алдан, Амга и Вилюй. "В третьей декаде - в низовьях рек Лена, Алдан, Вилюй, а также рек севера и северо-востока, в первой декаде июня - устьевые участки рек", - уточнил собеседник.

Совокупный ущерб от паводка в Якутии весной и летом 2018 года превысил 1,4 млрд рублей. Ущерб получили 63 населенных пункта в 15 районах и на территории городского округа Якутска, были подтоплены 1482 жилых дома.

По остальным регионам Дальнего востока прогнозы менее тревожные.

Критический уровень воды в весеннее половодье не ожидается в водоемах Приморского края из-за малоснежной зимы.

"Снега нет, ничего экстремального [в Приморском крае] не ожидается. Такая же ситуация - от Забайкалья до Сахалина, и в Хабаровском крае, в Амурской области, на северо-востоке Китая", - сообщил журналистам руководитель Примгидромета Борис Кубай.