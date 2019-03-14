Горячую линию по вопросам цифрового ТВ открыли в Ненецком АО

ТАСС, 14 марта. Горячая линия по вопросам перехода на цифровое телевидение открылась в Ненецком автономном округе (НАО), сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"В центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы" для населения округа организована горячая линия по вопросам перехода на цифровое ТВ. Жители Ненецкого округа могут получить информацию о возможности просмотра общероссийских телеканалов при отсутствии цифрового наземного эфирного вещания, приобретении необходимого оборудования и консультации по его настройке", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, необходимость открытия горячей линии появилась из-за вопросов жителей региона по переходу на цифровое ТВ. "В центре "Мои документы" существует горячая линия, теперь выделена отдельная кнопка, отдельный оператор, который будет отвечать на эти вопросы", - сказали в пресс-службе, добавив, что уже поступили вопросы по переходу на цифровое ТВ в отдельных населенных пунктах.

В 2018 году жителям НАО бесплатно выдано 136 телевизионных приставок для приема цифрового телевещания, в 2019 году - 89. Всего округ закупил 520 приемников.

Аналоговый телевизионный сигнал в Ненецком автономном округе будет отключен 3 июня 2019 года. Охват цифровым сигналом составит 96,53%. В НАО установлено 15 объектов вещания для передачи сигнала в цифровом формате.