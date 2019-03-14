Обнинск организует общественный транспорт по примеру Монпелье

ТАСС, 14 марта. Калужской наукоград Обнинск планирует перенять опыт французского города Монпелье для организации цифровой транспортной системы, сообщил сообщил ТАСС мэр Обнинска Владислав Шапша.

"Обнинск переходит на новую систему управления общественным транспортом. Тут мы за основу возьмем опыт нашего французского города-побратима Монпелье", - сказал он в кулуарах Международного форума "Умный город. Инструкция по применению" в Калуге.

Система будет анализировать пассажиропоток, нагрузку на дорожную сеть и перенаправлять транспорт по наиболее загруженным направлениям. Сейчас в Обнинске муниципальный транспорт в меньшинстве - много частных перевозчиков, которые, в том числе не соблюдают расписание, особенно в вечернее время. Проект позволит системно подойти к организации транспортного обслуживания, структурировать работу частных и муниципальных перевозчиков, рассчитывает мэр.

В качестве примера Шапша привел организацию транспортного обслуживания в момент пиковых нагрузок.

"В Монпелье анализируют ситуации, когда, к примеру, в концертном зале на 300 тысяч человек проходит мероприятие. Они точно знают, когда оно закончится, и в течение 15-20 минут, всех развозят. И все это не потому что сидит диспетчер и смотрит в бинокль, а потому что есть определенная система, которая анализируют входящую информацию, знает, где, когда, что будет происходить, куда надо направить транспорт", - отметил мэр Обнинска.

Первый международный форум "Умный город. Инструкция по применению" проходит в Калуге с 14 по 15 марта. Организаторы форума - Национальный центр компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат и правительства Калужской области. Стратегическим партнером форума выступает АНО "Цифровая экономика".