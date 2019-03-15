Ученые обнаружили в Приморье неучтенных котят дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае зафиксировали двух неучтенных ранее котят самой редкой крупной кошки мира - дальневосточного леопарда. Об этом сообщает в пятницу пресс- служба нацпарка.

"Фотоловушки зафиксировали двух котят дальневосточного леопарда, не отмечавшихся прежде в России. Матерью детенышей оказалась девятилетняя самка Leo 45F (имя животного по списку национального парка - прим. ТАСС), которую впервые удалось запечатлеть вместе с потомством благодаря усовершенствованию методики фотомониторинга редких кошек на "Земле леопарда", - говорится в сообщении.

Как поясняют специалисты, фотофиксация котят дальневосточного леопарда - достаточно редкое явление. В отличие от взрослых особей, детеныши редкой кошки реже попадают в объективы фотоловушек из-за осторожности их матерей.

"Сложно предположить, что данное потомство стало первым для самки столь зрелого возраста. Вероятно, прежде ей удавалось прятать своих детенышей. Однако улучшение методологии фотомониторинга, совершенствование подбора мест и камер для съемки дает свои результаты: с каждым годом количество зафиксированных котят леопарда растет", - передает пресс-служба слова заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Елены Шевцовой.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции находится под охраной российского национального парка "Земля леопарда". Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, в России ранее было зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищника и 21 котенок.