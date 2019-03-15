Строительство кардиологического диспансера на 150 мест в Якутии начнется в 2019 году

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Кардиологический диспансер на 150 мест построят в Якутии за счет средств "Единой субсидии" на социальное развитие регионов Дальнего Востока. Его строительство начнется в этом году, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

По данным властей Якутии, показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в республике составил 171,4 при средней по РФ 146,1 (на 100 тыс. населения). В структуре смертности населения и выхода на инвалидность первое место занимают болезни кровообращения.

"Строительство республиканского кардиологического диспансера в Якутске на 150 коек стоимостью 4 млрд 597 млн рублей начнется в 2019 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, Якутия получила средства на строительство школы-сада в микрорайоне Кангалассы, где находится одноименная территория опережающего развития (ТОР) для малого бизнеса, а также республиканского круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда".

Правительственная подкомиссия 14 марта на заседании по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке одобрила дополнительное финансирование в размере 29 млрд рублей строительства социальных объектов в регионах Дальневосточного федерального округа. По данным Минвостокразвития, после заседания подкомиссии, с учетом добавленных средств и мероприятий, регионам ДФО на 2018-2021 годы в рамках "Единой субсидии" будет выделено 94 млрд рублей.