Более 400 спортсменов вышли на старт чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске

МУРМАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по ледяному плаванию и первый кубок Арктики, открывшиеся в пятницу в Мурманске, собрали более 400 "моржей" из 32 стран Европы, Азии, Африки и Америки, сообщил пресс-центр администрации города.

"На международных соревнованиях в Мурманске собрались более 400 спортсменов их 32 стран мира", - отмечается в сообщении.

Для соревнований на Семеновском озере, расположенном в Мурманске, был создан бассейн по олимпийским стандартам. Он рассчитан на десять дорожек и оборудован сенсорной системой касания спортсменом бортика. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 1 км, а в рамках I Кубка Арктики - дистанции в 50, 100, 200 и 500 метров при температуре воды около нуля градусов.

Чемпионат мира по ледяному плаванию проводится Международной ассоциацией ледяного плавания. Он уже третий по счету. Первый чемпионат состоялся в Мурманске в 2015 году, второй прошел в 2017 году в германском Бургхаузене.