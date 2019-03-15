Один из двух мостов Архангельска закроют на ремонт в январе 2020 года

АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Северодвинский мост, соединяющий центр Архангельска и левый берег Северной Двины, а также обеспечивающий выход на федеральную трассу М-8 Архангельск - Москва, будет закрыт для ремонта с января 2020 года. Как сообщил журналистам в пятницу председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, ремонт железнодорожно-автомобильного моста займет не менее восьми месяцев.

"Восемь месяцев - это минимум. Все будет зависеть от того вида ремонта, который будет выбран: либо замена балок левобережной эстакады, что предполагает большую продолжительность, либо "лечение" балок, которое тоже дает эффект и продление работоспособности на 10-12 лет. Мы сейчас работаем с проектировщиками, чтобы понять, будет ли эффект от "лечения", - сказал Алсуфьев.

Как пояснил Алсуфьев, необходимо ремонтировать опорные конструкции моста, а также ремонтировать или менять 90 балок моста.

Северодвинский мост находится в аварийном состоянии. В настоящее время ремонтные работы ведутся на втором - Краснофлотском - мосту через Северную Двину, их завершение планируется в 2024 году. К моменту закрытия Северодвинского моста планируется, что на Краснофлотском мосту будет открыто движение по четырем полосам. "Мы договорились с федеральными дорожниками <…> они сохранят четыре полосы. Если мы закроем Северодвинский мост с января, то четыре полосы на Краснофлотском будут крайне важны", - пояснил Алсуфьев.

Закрытие моста приведет к изменению потоков движения по городу и увеличению числа пробок, в связи с чем в 2019 году будут проводиться работы на трассах, которые позволят расширить возможность проезда к Краснофлотскому мосту. "В этом году должны быть окончательно завершены работы по расширению Ленинградского проспекта", - заметил председатель правительства.

Мост, соединяющий центр Архангельска и левый берег Северной Двины, был введен в эксплуатацию в 1964 году. Он стал первым мостом через основное русло реки. До этого все грузы в Архангельск завозили либо по воде, либо по льду в зимний период. По мосту проходят железнодорожные пути, автомобильная дорога и пешеходная дорожка. Мост разводится для прохода судов в ночное время.