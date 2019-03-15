Пятилетие общекрымского референдума отметят фестивалями, выставками и флешмобами

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Регионы России в субботу широко отметят пятую годовщину общекрымского референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Российской Федерацией. Московская и другие программы празднества включают художественные и фотовыставки, концерты, кинолектории, фестивали "Крымская весна", дегустацию блюд крымской кухни.

"Крымская весна" в Москве

Городской фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице с 16 по 18 марта на 13 площадках. Для гостей будут организованы выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы.

Центральной площадкой фестиваля выбран парк "Зарядье". В субботу в медиацентре парка откроется выставка картин, посвященных полуострову. В экспозицию войдут пейзажи Ивана Айвазовского, акварельные этюды Николая Гусаченко, Ивана Чекмазова, картины Виктора Сорокина, Виктора Русанова, а также фотографии и биографические справки о жизни в Крыму Антона Чехова и Александра Грина, снимки природы и быта жителей полуострова из собрания Росфото.

Там же в выходные писатель Захар Прилепин, певцы Олег Газманов и Валерия примут участие в чтениях "Литературный Крым", где вслух будут читать произведения русских писателей, писавших о Крыме или находясь в Крыму, делиться личными и семейными историями, связанными с полуостровом.

Для молодежи стартует цикл научно-популярных лекций по литературе, истории, географии Крыма. Встречи будут проходить в режиме диалога с публикой.

В воскресенье в концертном зале "Зарядье" выступит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, который исполнит Вторую симфонию Сергея Рахманинова. "Творчество Рахманинова тесно связано с Крымом. Свое первое произведение композитор написал в Крыму, там же в 1917 году состоялся его последний концерт", - пояснили выбор программы организаторы.

Крымская кухня

Как рассказали в оргкомитете "Московских сезонов", 16 марта в 12:00 в ресторане "Восход", который располагается на территории парка "Зарядье", открывается гастрономический уикенд, на котором гости смогут попробовать блюда разных регионов полуострова. Крымская кухня исторически совмещает в себе традиции и особенности разных культур, ведь на полуострове проживают более 80 народностей. В течение всего фестиваля в меню будут представлены спелые томаты с крымским луком и гранатом, шурпа, крымские устрицы, жюльен из рапана, блюда из барабульки и ставриды, филе камбалы с мятно-миндальным соусом, микро-пельмени юфахаш, а также разнообразная выпечка и сладости - чебуреки, беляши, хачапури с крымским трюфелем, пахлава и "хворост".

Кроме того, на всех площадках фестиваля будут работать рестораны, гости которых также смогут познакомиться с кухней Крыма. Столичные рестораны подготовили к "Крымской весне" тематическое меню и винную карту.

17 марта в 10:00 в гастрономическом центре "Зарядья" один из самых известных бренд-шефов Крыма Богдан Паринов проведет кулинарный мастер-класс. Паринов работает поваром более 16 лет, занимается производством экологически чистых продуктов, которые потом и использует в приготовлении своих блюд.

Окно в Крым

В столичном парке "Сокольники" установят интерактивный арт-объект "Окно в Крым", стилизованный под оконный проем. На экране будут транслироваться фотографии и видеоролики, изображающие самые живописные и узнаваемые места Крыма: гора Ай-Петри, замок "Ласточкино гнездо", севастопольский Памятник затопленным кораблям, средневековый город-крепость Чуфут-Кале и другие.

Кроме того, на катке парка будет представлен проект "Музыкальный календарь", благодаря которому можно будет узнать интересные факты о Крыме, послушать отрывки из воспоминаний Ивана Айвазовского, Антона Чехова и других знаменитых людей, которые родились в Крыму или часто его посещали.

На Тверской площади развернется выставка "Ялтинская набережная". У памятника Юрию Долгорукому и в зоне у фонтана будут воссозданы фрагменты ялтинского Приморского парка с пешеходным прогулочным маршрутом. Будут выставлены работы выдающихся маринистов: Айвазовского, Боголюбова, Гриценко, Ткаченко. Для посетителей пройдут лекции о творчестве художников, мастер-классы по акварели, творческие мастерские.

Праздник на полуострове

Основные мероприятия 16 марта, в день проведения референдума, запланированы непосредственно на Крымском полуострове.

В этот день в Международном детском центре "Артек" пройдет Детский референдум. На голосование будет вынесен вопрос об объявлении 2020 года Годом детской дипломатии в России. Более трех тысяч артековцев из всех регионов России выразят свое отношение к тому, какую роль должны сыграть дети в международных отношениях в XXI веке.

Масштабный автопробег из Симферополя на самую высокую точку Севастополя - гору Гасфорта - организует мотоклуб "Ночные волки", в котором примут участие члены мотоклуба, участники событий февраля-марта 2014 года. Ожидается, участие в нем примут около 200 машин.

"Севастопольский вальс" и "Артековский круг"

Другие регионы России также готовятся широко отметить пятую годовщину общекрымского референдума. Первыми фестиваль "Крымская весна" откроют на Камчатке и Чукотке. В Петропавловске-Камчатском он начнется с массового флэш-моба "Севастопольский вальс". Как пояснили ТАСС в мэрии Петропавловска-Камчатского, все желающие смогут станцевать под "Севастопольский вальс" Константина Листова, который исполнит городской оркестр. Подобная акция на Камчатке проводится впервые.

Далее эстафету фестиваля подхватит Магадан. По информации правительства Магаданской области, гостей праздника ждут творческие мастер-классы, интерактивные состязания, крымская поэзия, просмотры фильмов, дегустация блюд кухни, приготовленных по традиционным рецептам Жемчужины Черного моря, для школьников и студентов пройдут классные часы и открытые уроки. Во Владивостоке молодежь города приведет в порядок сквер Дружбы, который был создан здесь в 2014 году в честь воссоединения Крыма с Россией.

В Барнауле состоится флешмоб с участием порядка 300 человек, которые выстроятся в буквы "КРЫМ" и цифру "5". Здесь пройдет дегустация блюд крымской кухни и знакомство с продукцией крымских виноделов.

В столице Мордовии, Саранске, ожидается флешмоб "Артековский круг", на который соберутся все, кто когда-либо отдыхал или работал в знаменитом детском лагере "Артек" и исполнят артековские песни.

В Ростове-на-Дону акцент фестиваля в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией сделали на гастрономическом потенциале черноморского полуострова. 17 марта на левом берегу Дона повара из Крыма проведут кулинарные мастер-классы - из крымских продуктов будут готовить блюда русской кухни и европейские закуски. Гости праздника смогут продегустировать крымские сыры и вина, а также приобрести сувениры из Крыма.

Жители Ставрополя в субботу смогут ощутить атмосферу полуострова - в центре города будут организованы фотозоны с самыми известными видами Крыма. Все выходные в центре города будет проходить праздничная ярмарка, профессионалы приготовят для горожан блюда крымско-татарской кухни. В музейном комплексе "Россия - моя история" мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией, идут уже неделю. Посетители музея участвуют в квестах и викторинах на знание истории полуострова, лучшие знатоки получают в награду дизайнерские значки, напоминающие по форме картографическое изображение Крыма.

Онлайн-встречи с крымчанами

В Воронеже в рамках фестиваля "Крымская весна" проведут онлайн-встречи с крымчанами. Например, Воронежская библиотека № 4 запланировала общение через интернет в режиме онлайн с коллегами из библиотеки № 3 города Керчи.

Во Владимирской области центром празднования годовщины воссоединения с Крымом станет Владимиро-Суздальский музей-заповедник, где открывается выставка "Наш Крым" - совместный проект музейщиков и Творческого объединения южнорусских художников города Севастополь. В экспозиции будут представлены 89 живописных и графических произведений 35 отечественных авторов XIX-XXI вв. Все работы посвящены Крыму, великой и прекрасной земле, которая издревле вдохновляла поэтов и художников.

Активисты из Великого Новгорода в субботу проведут флешмоб у памятника "Тысячелетие России", который находится на территории местного Кремля. "Памятник представляет собой стилизованный колокол из трех ярусов, где в том числе представлены фигуры государственных деятелей, просветителей. Среди них есть и те, кто имеет связь непосредственно с Крымом, например, императрица Екатерина, при которой был Крым присоединен, Потемкин, который принимал в этом непосредственное участие", - рассказал ТАСС глава новгородской "Дирекции по организации праздников" Евгений Баютин.