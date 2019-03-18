Ученые прогнозируют полное затопление хабаровского села Чекунда из-за оползня на Бурее

ТАСС, 18 марта. Ученые прогнозируют, что село Чекунда в Хабаровском крае в результате сошедшего в прошлом году оползня на реке Бурея через несколько лет может насовсем уйти под воду. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В декабре 2018 года скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище, водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший за последние годы в стране. Его объем составил около 24 млн кубометров, перепад уровней воды в местах до и после затора превышал 6 м. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал решил переселить жителей села Чекунда в близлежащие населенные пункты в связи с угрозой подтопления.

"Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через четыре года Чекунда может уйти под воду совсем", - цитирует пресс-служба главу региона.

Ранее сообщалось, что в апреле в Верхнебуреинский район направят сразу две группы спасателей - в Чекунду и на место оползня - для работ по углублению водоема и контроля за ходом льда после полного вскрытия реки.

По указанию президента России Владимира Путина с 11 января по 12 февраля армейские подразделения расчищали русло реки Бурея, которое было перекрыто в результате схода оползня. Военнослужащие в результате ликвидировали около 500 тыс. кубометров скальных пород, сформировав проран в заторе.