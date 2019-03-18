Власти Петербурга разработают программу благоустройства набережных всех городских рек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитетам городского правительства разработать программу ремонта и благоустройства набережных всех рек в черте города. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"У нас в центре берега одеты в гранит, но неухоженные берега за границами центра города. В этом году надо провести проверку состояния набережных и подготовить адресную программу по капитальному и обычному ремонту набережных, сделать полностью инвентаризацию, часть включить в бюджет в этом году, программу рассчитать на несколько лет", - сказал Беглов на совещании с членами городского правительства. Видеозапись совещания предоставлена ТАСС пресс-службой администрации.

Беглов отметил, что нужно уделять внимание не только состоянию набережных, которые являются частью архитектурного достояния города, но и берегам рек на окраинах, использовать возможность для формирования на них новых общественных пространств. Врио губернатора также поручил контролировать застройку берегов и учитывать при этом мнение горожан. "Значительные площади берегов активно застраиваются, это нужно особенно тщательно контролировать: интересы частных инвесторов и компаний не должны входить в противоречие с интересами жителей", - подчеркнул он.

Беглов отметил также, что в ближайшее время нужно заняться уборкой на берегах и очисткой водоемов после зимы. "Необходимо тщательно и оперативно убрать весь мусор с водной поверхности всех рек. Черная речка, Оккервиль, Охта и другие водные артерии требуют такого же внимания, как Фонтанка и Мойка", - заключил он.