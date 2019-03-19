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Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае

20 марта на территории края прогнозируются осадки в виде мокрого снега, а также ветер до 18 м/с

ТАСС, 19 марта. Штормовое предупреждение объявлено в южных и центральных районах Хабаровского края в связи с прогнозируемой на 20 марта метелью, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС) готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие", - говорится в сообщении.

По информации дальневосточных синоптиков, 20 марта на территории трех южных и восьми центральных районов Хабаровского края прогнозируются осадки в виде мокрого снега, местами метель с ветром до 18 м/с. На дорогах региона возможно образование гололедных явлений.

Сейчас на территории Хабаровского края преимущественно солнечная и безветренная погода, без осадков. Температура воздуха в Хабаровске минус один градус.

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РоссияХабаровский край
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