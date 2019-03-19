Устинов: бесхозные коммунальные сети нужно вернуть в собственность муниципалитетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Бесхозные коммунальные сети, которые могут стать причиной чрезвычайных происшествий, необходимо вернуть в муниципальную собственность, сообщил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов в ходе заседания по обеспечению энергетической безопасности регионов.

"Прошу глав регионов уделить внимание принятию мер по обращению в муниципальную собственность бесхозных коммунальных сетей. Наиболее актуальна эта проблема в Калмыкии - 23 км бесхозных газораспределительных сетей, в Волгоградской области - 321 км, в Ростовской - 163 км. Все это - огромный риск и потенциал для ЧП. Прошу всех руководителей субъектов федерации записать эти цифры и доложить мне лично в течение недели, [какая работа ведется]", - сказал Устинов.

По его словам, причина большинства происшествий с коммунальными сетями в округе - грубое нарушение правил пользования коммунальными ресурсами со стороны граждан и управляющих компаний. Как сообщил Устинов, наиболее остро проблема стоит в городах Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края, где плотность многоэтажной жилой застройки наиболее высокая, а также есть вопросы с износом жилищного фонда и случаями самовольного строительства и подключения к сетям.