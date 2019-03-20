{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио губернатора Петербурга отправил в отставку главу комитета по связи со СМИ

Поводом послужили выявленные контрольно-счетной палатой нарушения в работе ведомства при проведении конкурса на размещение рекламных конструкций

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева после проверки контрольно-счетной палаты. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Петербурга.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Серезлеева. Материалы проверки комитета Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга (КСП) направлены в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КСП провела проверку комитета по печати и подведомственных ему учреждений "Городской центр рекламы и праздничного оформления", "Городская реклама и информация" и выявила свыше 540 нарушений и замечаний при проведении ими конкурса на размещение рекламных конструкций.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
Аксенов: пуск железнодорожной части Крымского моста снизит цены в регионе на ряд товаров
Глава Крыма уточнил, что речь идет, в частности, о продовольствии и стройматериалах
Читать полностью