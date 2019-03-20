Депутаты Петербурга проголосовали за продление полномочий бизнес-омбудсмена Абросимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Петербургские парламентарии поддержали назначение Александра Абросимова на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей города на второй срок. Большинство депутатов Законодательного собрания проголосовали за продление его полномочий, передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемые коллеги, по результатам голосования, Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на назначение Александра Васильевича Абросимова на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт- Петербурге", - подвел итоги голосования спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Как отметил на заседании представитель губернатора в городском Заксобрании Юрий Шестериков, кандидатуру Абросимова на рассмотрение петербургских депутатов представил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Абросимов занимает пост петербургского бизнес-омбудсмена с 21 марта 2014 года. Согласно данным на сайте Смольного, "за время работы [он] зарекомендовал себя как руководитель, знающий проблемы реального сектора экономики, умеет принимать взвешенные и ответственные решения".