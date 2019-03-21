Ограничение движения по зимнику из Ненецкого АО в другие регионы снято

ТАСС, 21 марта. Движение для всех видов транспорта по зимнику (сезонной дороге) Нарьян-Мар - Усинск, соединяющему Ненецкий автономный округ (НАО) с другими регионами, восстановлено. Об этом сообщили в четверг ТАСС в диспетчерской предприятия "Нарьян-Мардорремстрой", которое содержит дорогу.

Движение по трассе было приостановлено для всех видов транспорта 21 марта из-за оттепели.

"Зимник открылся для всех видов транспорта, движение восстановлено", - сказали ТАСС в диспетчерской.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 29 декабря.

По данным Севгидромета, ночью в регионе ожидается минус 7-12 градусов, днем в пятницу от минус 4 до плюс 1 градуса.