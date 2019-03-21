Посвященная ненецкому поэту и художнику Явтысому выставка открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Выставка "Тундры ненецкой сын", посвященная жизни и творчеству ненецкого поэта, художника и общественного деятеля Прокопия Явтысого, открылась в четверг в архангельском музее художественного освоения Арктики им. Борисова. Как рассказала ТАСС заведующая отделом этнографии и регионального искусствоведения Ненецкого краеведческого музея, дочь Явтысого Лариса Латышева, в экспозиции представлены живописные работы, рукописи и личные вещи поэта.

"Представлено более ста экспонатов: это персональный фонд, переданный с 2008 года семьей и лично вдовой Лидией Васильевной. Это личные вещи, рукописи, документы, отражающие все жизненные этапы ненецкого поэта, картины. Он был поэтом, художником, но при этом и замечательным учителем, который почти 30 лет проработал в Ненецкой школе-интернате им. Пырерки, он и сам там учился и вернулся в эту школу работать. Сегодня многие, кто живет в Нарьян-Маре, учились, например, ходить на лыжах, у Прокопия Андреевича", - рассказала Латышева.

За своеобразие лирики Явтысого нередко называли северным Есениным. В своих работах он описывал ненецкую тундру, жизнь и духовное наследие оленеводов, на его живописных работах показаны ненецкие духи и шаманы. "На выставке представлено около 15 картин, и в основном это работы, отражающие духовный мир ненецкого народа. Он одним из первых начал воплощать на холсте ненецких духов и богов, обычаи, связанные с посредниками между мирами богов и людей - шаманами, очень часто и его называли шаманом", - добавила собеседница агентства.

В школе Явтысый преподавал биологию и физкультуру, поскольку у него было два высших образования. 50 лет назад он принял участие в лыжном переходе от Нарьян-Мара до Архангельска, посвященном 40-летию создания Ненецкого автономного округа. "Он был и спортсменом. В этом году отмечается 50 лет лыжному переходу, посвященному 40-летию НАО: Нарьян-Мар - Усть-Цильма - Архангельск, в нем участвовал, например, известный архангельский журналист и писатель Виктор Толкачев", - отметила Латышева.

Как рассказала ТАСС руководитель музея Ксения Мацегора, в рамках выставки запланированы лекции и тематические встречи. "Подготовлен видеоролик по рассказу и картинам Явтысого, он сделан студентами Северного Арктического федерального университета, будут лекции и творческие встречи, в том числе с Виктором Толкачевым, для детей будут творческие мастерские, работы художника к творчеству могут подвигнуть", - пояснила она. Выставка продлится до 25 июня.