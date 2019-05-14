Хранители башни. Как активисты-архитекторы спасли памятник конструктивизма в Екатеринбурге

Разные варианты использования этого сооружения искали в еще 1960 году. Архитектор Рейшер предлагал открыть в ней кафе-мороженое, еще была идея превратить "Белую башню" в культурный центр

В 2012 году арх-группа Podelniki получила бывшую водонапорную башню на окраине города в безвозмездное пользование. За четыре года им удалось превратить "заброшку" в культурный центр. Теперь на башне проводятся экскурсии, концерты и выставки. Всего в России в полуразрушенном состоянии находятся сотни маяков и пожарных каланчей. Необитаемая башня "В 20-е годы советские архитекторы получили возможность для экспериментов, им предложили построить мир заново. И в Екатеринбурге этой возможностью воспользовались в полной мере. Белая башня стала символом одной из крупнейших строек первой пятилетки (Уральский завод тяжелого машиностроения — прим. ТАСС). Во всех строительно-технических справочниках ее называют образцом промышленного зодчества", — рассказывает участник арх-группы Podelniki Евгений Волков. Бывшая водонапорная башня в Орджоникидзевском районе на севере Екатеринбурга — памятник конструктивизма и один из неофициальных символов города. Она построена в 1928–1931 годах по проекту архитектора Моисея Рейшера. Спустя 30 лет в Свердловске прошла реконструкция сетей водоснабжения, и башня потеряла свое значение. Искать новые варианты использования сооружения стали в 1960 году. Моисей Рейшер предложил открыть в ней кафе-мороженое. Также была идея превратить памятник конструктивизма в культурный центр, но ни эти, ни другие проекты не прошли согласование в Главархитектуре.

В 1990-е годы башня начала разрушаться. Сквозь кровлю и пустые оконные проемы в строение проникала вода, на стенах стал появляться мох. В подвале росли горы мусора. Это было место, куда лучше не заходить. В начале 2010-х годов зданием владело Федеральное агентство по управлению госимуществом, и средств на исследование объекта и его консервацию не было. Символ профессии Хранителями Белой башни стала арх-группа Podelniki. Ее учредители — выпускники Уральской архитектурной академии Полина Иванова, Евгений Волков, Антонина Савилова и Павел Логинов.

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"Белая башня для всех архитекторов Екатеринбурга — это символ профессии. И конечно, она просто очень красивая, поэтому мы все с сожалением наблюдали, как она умирает, и хотели ее спасти", — говорит Евгений Волков. Podelniki заключили договор с собственником объекта и взяли на себя обязательства привести сооружение в порядок и законсервировать. О каждом своем шаге они рассказывали в социальных сетях, и вскоре о проекте спасения стало известно всему городу. На первый же субботник на башне пришли десятки людей. "Башня была погребена под горами мусора. Я была уверена, что волонтеры откажутся ее расчищать. Я думала, что даже рабочие за деньги откажутся это делать. Но пришло много людей, и все они были готовы бесплатно убирать мусор и закрашивали часть граффити", — рассказывает Полина Иванова.

Теперь жители Екатеринбурга сами звонят хранителям Белой башни и предлагают помощь. "Как-то мы написали в соцсетях, что в подвале башни стоит вода, и мы не знаем, что с этим делать. На это сообщение тут же откликнулись парни, которые занимаются откачкой воды, и помогли нам решить проблему", — говорит Полина Иванова. Свидание на башне Средства на консервацию собирали всем городом. В краудфандинге участвовали сотни людей. Кто-то жертвовал 50 рублей, кто-то — 5 тысяч. Позже к проекту подключились меценаты — представители бизнеса. Всего архитекторам удалось собрать больше 2 млн рублей. В 2015–2016 годах в оконные проемы Белой башни вставили окна из прочного поликарбоната, на все три кровли сделали гидроизоляцию. В здании наконец появилось электричество. Вокруг башни построили забор, на дверях повесили замок, чтобы защитить ее от вандалов. Тем не менее любой житель Екатеринбурга по-прежнему мог подняться на башню днем или ночью. Для этого нужно было связаться с одним из хранителей. "Однажды нам позвонил парень с Уралмаша (жилой микрорайон в северной части Екатеринбурга — прим. ТАСС). У него не было денег, чтобы организовать свидание, но он очень хотел удивить девушку. Он сказал, что хочет показать ей ночной город со смотровой площадки. Мы приехали, открыли башню и провели их наверх", — рассказывают Podelniki.

Все это время за проектом следила внучка архитектора Моисея Рейшера — Татьяна Борисовна Казачинская. Она принимала участие в субботниках, а потом стала одной из первых, кому удалось побывать на обновленной башне. "Я была удивлена, что за такой объемный проект взялись молодые ребята. В то время им еще не было 30, а они уже смогли провести консервацию. Это великое дело. Я знаю, что мой дед этого очень хочет. Он был бы доволен, что на Белой башне, которую он проектировал, появилась жизнь. Он ждал, когда придут молодые люди и дадут ей новый импульс. Я рада, что это наконец случилось", — говорит Татьяна Борисовна. Экскурсии, выставки и спектакли С 2016 года башня работает как культурная площадка. В теплое время года Podelniki водят по ней экскурсии. Благодаря гранту благотворительного фонда Владимира Потанина внутри бака для воды появилась круговая медиапанорама на 180 градусов и экспозиция (схемы и чертежи проектов). Но главным экспонатом по-прежнему остается сама башня.

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"Попасть на башню — это уже приключение. Ведь это промышленное сооружение, и его создатели не предполагали, что в нем будут люди. Во время экскурсии мы стараемся обращать внимание на детали. Например, показываем перила 30-х годов из водопроводных труб, сделанные с помощью склепки, потому что сварка в то время была слишком дорогой", — рассказывает Полина Иванова. Помимо экскурсий в башне проводятся фестивали, выставки и спектакли. В 2014 году Podelniki выиграли грант Министерства культуры РФ на проект "Культурные лаборатории Белой башни" и организовали десятки культурных и образовательных мероприятий на самой башне и на дружественных ей площадках. Спустя два года башня стала полноценной культурной площадкой. Тогда же на ней прошел один из самых ярких перформансов — посвящение уральскому поэту Борису Рыжему. Постановка была сделана вместе с Открытым студенческим театром (ОСТ).

Описание Полина Иванова © iset.media/Александр Грабовский

"Оказалось, что это пространство идеально подходит для театральных проектов. Мы убедились в этом, когда адаптировали для башни перформанс, посвященный Борису Рыжему. Эту постановку мы выбрали не случайно. Рыжий — городской лирик, его строчки резонируют с промышленным пространством башни. Перформанс начинался на первом этаже, затем постепенно перемещался все выше и выше, а заканчивался на смотровой площадке, где поэт как бы растворялся воздухе", — рассказывает руководитель ОСТ Ирина Лядова.

В этом году башня в третий раз примет участие в "Ночи музеев". Еще Podelniki представят проект "Клуб хранителей башен" — примеры адаптации российских водонапорных башен, маяков и пожарных каланчей под музейные, галерейные пространства и образовательные центры. "В России много вертикальных объектов, которые утратили свою первоначальную функцию, но получили вторую жизнь благодаря неравнодушным людям в разных городах. Теперь они используются как музейные площадки. В "Ночь музеев" мы представим эти проекты, а также собственное исследование об уникальном опыте спасения башен в регионах. Я надеюсь, что нам удастся вдохновить людей на спасение других водонапорных башен, маяков и пожарных каланчей", — рассказывает Полина Иванова. В основу экспозиции легли материалы "Форума хранителей башен и подземелий", который Podelniki провели в ноябре прошлого года в Екатеринбурге. Дальше — реставрация В мае Podelniki объявят о сборе средств на проект реставрации Белой башни. На то, чтобы провести необходимые исследования и посчитать смету реставрации, требуется около 4 млн руб. "Благодаря консервации мы стабилизировали состояние башни. Теперь наша задача — вывести ее из комы и вылечить. Для этого требуется реставрация. Инженеры и архитекторы сначала проведут полное обследование башни, а затем составят проектную документацию, из которой станет понятно, что и как именно нужно реставрировать, чтобы сохранить конструкцию. Это большая работа, которая включает полное обследование организма башни с учетом всех ее индивидуальных особенностей. Это тонкая и кропотливая работа, поэтому она стоит так дорого", — рассказывает Полина Иванова.