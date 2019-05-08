Крылатая память. Как новосибирские авиареставраторы добились признания на Западе

Перед войной и в военные годы СССР выпустил 110 тысяч военных самолетов. Их сохранилось совсем немного, а летать могут несколько десятков. Двадцать машин восстановила "Авиареставрация"

27 лет назад новосибирские мастера одними из первых в России начали восстанавливать самолеты времен Великой Отечественной войны. О том, как вчерашние непрофессионалы стали лучшими в России, рассказал ТАСС генеральный директор ООО "Авиареставрация", доктор технических наук, почетный авиастроитель России Владимир Бернс. Случайный заказ ООО "Авиареставрация" появилась в 1992 году. Как вспоминает Владимир Бернс, в те годы наука в целом и авиационная наука в частности обесценились. Техника закупалась за рубежом, а заслуженные специалисты — испытатели самолетов — оставались без работы, были вынуждены переучиваться или даже уезжать за границу, где их квалификация была востребована. В этих условиях весной 1992 года Владимир Бернс и его коллектив получили неожиданное предложение — выполнить заказ Центрального музея Военно-воздушных сил из подмосковного Монина. Требовалось восстановить четыре американских самолета, поставленных в СССР по ленд-лизу: А-20 "Бостон", В-25 "Митчелл", Р-63 "Кингкобра" и Р-39 "Аэрокобра". Специалисты от случайно появившейся работы, конечно же, не отказались. А вот следующий заказ оказался совсем необычным.

Осенью 1992 года в Новосибирск из-за границы прибыл один из крупнейших коллекционеров авиатехники. Он ехал в Барнаул транзитом через Новосибирск, где случайно узнал, что в городе есть авиареставраторы. Сначала команде Владимира Бернса было предложено восстановить до летного состояния самолет И-16, а когда их компетентность стала очевидной, заказ был увеличен до девяти самолетов: шести И-16 и трех И-153 "Чайка". "Этот коллекционер, конечно, уже имел горький опыт взаимодействия с людьми, которые называли себя авиареставраторами. Тогда было много тех, кто говорил, и мало тех, кто делал. Именно на таких людей он и попадал до встречи с нами", — говорит Бернс. Уже через три года, 9 сентября 1995-го, первый И-16 взлетел в воздух, а еще через три был выполнен полностью весь заказ. Самолеты, восстановленные командой Бернса, взлетали тогда каждые три месяца — чаще, чем самолеты Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Международное признание Сегодня, спустя почти 30 лет работы, "Авиареставрация" известна во всем мире. Большую часть советских самолетов военных лет восстановили именно эти люди. Когда-то, в 1994-м, Владимир Бернс учился мастерству реставрации в Британии, а через несколько лет уже держал пари с английскими специалистами — кто раньше успеет восстановить самолет. "Англичане — люди очень ответственные, но виски, который они проиграли, я так и не увидел", — смеется Владимир Андреевич.

В 1998 году в новозеландской Ванаке проводилось очередное авиашоу, особенно запомнившееся новосибирским мастерам. Оно называлось "Красные звезды над Ванакой" и было целиком посвящено советской авиации. В новозеландском небе в те дни пролетело пять восстановленных самолетов И-16, был пронесен красный советский флаг, и 70 тысяч зрителей почтили память советских героев, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне. Отношение к российским авиареставраторам в мире сильно изменилось. В 2000-е они уверенно возглавили движение и получили мировое признание. Последовало множество публикаций в зарубежных изданиях, приглашения на авиашоу. А в 2002 году банк Великобритании выпустил коллекционную монету с И-16, отреставрированным новосибирцами.

В 2018 году "Авиареставрация" летала в Берлин — пригласили организаторы авиасалона. Мастера прилетели в Германию на недавно восстановленном самолете Ил-2 маршрутом Москва — Калуга — Брянск — Минск — Гродно — Варшава — Познань — Берлин. Из-за малой дальности самолета приходилось часто садиться. Однако встречали летчиков так, как никто не ожидал. "Нас предупреждали, чтобы мы были осторожны в Польше, все может случиться, но нас там просто носили на руках", — отмечает авиареставратор. Поляки почли за честь, что Ил-2 сел в их городах. В СМИ Польши, Финляндии, Франции, США, Великобритании стали появляться большие статьи о мастерах из Сибири. Представители нескольких стран во время авиасалона приглашали продемонстрировать самолет у них. Непрофессионализм помог Владимир Бернс признается, что, как бы парадоксально это ни звучало, залогом успеха новосибирских авиареставраторов стал их изначальный непрофессионализм. Получив первый заказ, Бернс не привлек к работе профессиональных конструкторов. В работе участвовали только сотрудники Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого.

"Потому что настоящий конструктор забудет о том, что этот конкретный самолет не его, а самолет конструктора Поликарпова или Ильюшина. И конструктор сам спроектирует недостающий узел, потому что он это умеет делать. А нам этого нельзя! Нам нужно, чтобы узел был таким, каким его спроектировал Поликарпов или Ильюшин, все до последней гайки встает таким, какое было", — подчеркивает авиареставратор. Но самое важное, говорит Бернс, для него — люди. "Почти 30 лет со мной работают почти одни и те же люди, для которых авиареставрация стала делом жизни. У нас нет текучки. Я по пальцам руки могу сосчитать тех, кто ушел от нас. И, как правило, уход этот был естественным. Человек, как вы знаете, смертен". А ведь работать, особенно поначалу, было очень сложно. Технологические особенности Самым трудным было отсутствие чертежей почти у всех самолетов военных лет — их попросту уничтожили. Реставраторы восстанавливали их с нуля самостоятельно. Например, для воссоздания чертежей И-16 потребовалось шесть сбитых самолетов, а также долгие и напряженные поиски уцелевшей в архивах документации. "Посмотрите на самолеты, которые были восстановлены нами. В 80% случаев чертежи были уничтожены полностью", — говорит Бернс. Настоящие коллекционеры считают, что при реставрации самолеты должны собираться из тех материалов, что и в военные годы. Команда Владимира Бернса руководствуется именно этими принципами. Каждая деталь в данном случае по-настоящему штучный товар, а поскольку самолеты после реставрации должны летать, то специалисты обязаны восстановить конструкцию такой, какой она была разработана изначально, а потом доказать технической комиссии, которая выдает документ о летной годности, что машина может безопасно эксплуатироваться.

Утрачены оказались не только чертежи, но и многие технологии. Бернсу пришлось обращаться в ведущие институты всей страны, чтобы найти технологию склейки бронестекла, но так и не смог этого сделать. Зато удалось восстановить технологии работы с древесиной, сварки закаленных труб из легированных сталей, пайки глубоких радиаторов. Кроме того, новосибирцы доказали, что отечественные ресурсы и технологии имеют лучшие характеристики, чем западные аналоги. Один из споров с английскими коллегами Владимир Бернс выиграл, доказав, что сибирская сосна по важным характеристикам не хуже белой канадской ели, считающейся лучшей авиационной древесиной в мире. Крылатая память Победы Самолеты, отреставрированные новосибирскими мастерами, разбросаны по всему миру. Сейчас компаньон Владимира Бернса — Борис Осетинский задался целью вернуть домой по одному из каждого типа восстановленных самолетов. Для этого был создан фонд "Крылатая память Победы". Руководство фонда считает, что если не демонстрировать всему миру "крылья Победы", то это может привести к игнорированию вклада России как страны — победительницы в Великой Отечественной войне и искажению правды о Второй мировой войне. Реставраторы считают, что их коллекция будет широко использоваться для киносъемок многочисленных фильмов. Бригады поисковиков Большая часть самолетов, которые восстанавливает "Авиареставрация", были найдены на дне озер и болот. Но это только помогает работе, поскольку в отсутствие кислорода металлические части самолета не ржавеют и меньше окисляются. Благодаря этому удалось восстановить один из самолетов Ил-2 с 60% родного металла, а это уникальный результат для техники, которая использовалась в боях более 70 лет назад.

Данные о разбившихся самолетах ищут в архивах, помогают в этом бригады поисковиков-энтузиастов. Дело это сложнейшее, ведь даже современная аппаратура может подсказать место поиска лишь примерно. Например, Ил-2 на дне озера Кривое в Мурманской области искали четыре года. Ил-2 был подбит во время атаки вражеского аэродрома Луостари в Мурманской области в ноябре 1943 года. Однако летчик сумел посадить самолет на лед озера Кривое и с раненым стрелком добраться до своего аэродрома. Сама машина ушла под лед на целых 69 лет, пока в 2012 году ее не нашли и не отправили на реставрацию. А уже в 2017 году Ил-2 вновь поднялся в небо и сегодня участвует в парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной. В этом году великий самолет прибудет в Великий Новгород.

Обязательная часть реставрации для Бернса — установление личности пилота. Иногда останки летчиков находят прямо в кабине. В этом случае разыскивают родных пилота, полностью воссоздают его биографию и даже описание боя, в ходе которого самолет сбили. Затем останки захоранивают. Так произошло с летчиком Иваном Крапивко, отреставрированный самолет которого стоит в ангаре Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина. "Там стоит без преувеличения тот самый самолет. Он такой, каким был сконструирован, у него есть свой номер, история, летчик, в конце концов. Все это бережно восстановлено именно в таком виде", — подчеркивает Бернс. Судьба самолетов Силами "Авиареставрации" восстановлено уже около 40 самолетов, 20 из которых летают. Семь самолетов находится в США, два — в Испании, один — в Германии, остальные — в России. Макеты некоторых самолетов стоят в качестве памятников в Мытищах, Североморске, на Поклонной горе в Москве, на территории ОКБ Сухого в Иркутске.