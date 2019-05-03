В Карачаево-Черкесии открылся многофункциональный культурный центр

ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Многофункциональный центр культурного развития имени Кайсына Кулиева (МФКЦ), состоящий из концертного зала, центра молодежного инновационного творчества и дома детского творчества, открылся в городе Карачаевск. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Сегодня состоялось открытие многофункционального культурного центра имени Кайсына Кулиева", - сказал Караев.

По его словам, открытие МФКЦ будет способствовать культурному просвещению и развитию подрастающего поколения, что является важнейшей задачей для властей региона. Свое название центр получил в честь народного поэта Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Кайсына Кулиева.

Культурный центр представляет собой двухэтажное здание площадью 1800 кв. м. На первом этаже располагается концертный зал-трансформер, который также может послужить кинозалом и выставочным залом вместительностью до 250 человек. Второй этаж займет центр детского творчества, состоящий из семи залов для занятий в творческих направлениях (дизайн, актерское мастерство, архитектура, вокал), которые смогут посещать более 400 детей. На втором этаже здания также расположился современный центр молодежного инновационного творчества, где подростки смогут получить навыки работы на высокотехнологичном оборудовании.

На территоррии перед центром обустроена детская игровая площадка, высажены деревья в честь Перекрестного года Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии и семь именных деревьев в честь известных деятелей культуры, которые внесли большой вклад в развитие Карачаевского городского округа. Строительство многофункционального культурного центра было начато в 2015 году в рамках муниципальной целевой программы "Строительство центра культурного развития в Карачаевском городском округе в 2015 - 2020 годах".

Кайсын Кулиев родился в 1917 году в селе Верхний Чегем. Первая его книга "Привет, утро!" на балкарском языке была опубликована в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны его стихи звучали по радио на 14 европейских языках в сводках Совинформбюро. Кулиев - лауреат Государственной премии РСФСР и СССР, а также Ленинской премии.