Более 700 человек приняли участие в акции "Мы вернулись" в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Акция "Мы вернулись", посвященная 62-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину из мест депортации, прошла в пятницу Карачаевске. В ней приняли участие более 700 человек, сообщил ТАСС заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Торжественное шествие "Мы вернулись" прошло в Карачаевске. Маршрут пролегал от центральной площади города к мемориалу памяти жертв репрессий карачаевского народа. Участниками шествия стали больше 700 жителей республики", - рассказал он. Шествие возглавили всадники в национальных костюмах. Акцией "Мы вернулись" участники отметили окончание трагического периода в жизни народа и почтили память земляков, жизни которых унесли годы репрессий.

Несмотря на погодные условия, подобные акции прошли в этот день по всей Карачаево-Черкесии. Так, по сообщению пресс-службы мэрии города, в Черкесске в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" состоялся праздничный концерт и демонстрация фильма о депортации. Собравшихся поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и представители министерств и ведомств республики. Затем в Черкесске прошло традиционное танцевальное мероприятие для молодежи "Алан той", где собравшиеся исполнили народные танцы карачаевцев и балкарцев.

"День возрождения карачаевского народа символизирует невероятное мужество, патриотизм, несгибаемую силу воли наших старших, которые всегда будут для нас примером. Мы не должны забывать прошлого, вместе с тем должны смотреть вперед, строить будущее нашей многонациональной республики", - обратился к жителям Темрезов.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которых 2 ноября 1943 года выслали в Казахстан и Среднюю Азию.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также выселили чеченцев, ингушев и балкарцев Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.