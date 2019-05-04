На границе в Туве усилили меры контроля из-за чумы в Монголии

ТАСС, 4 мая. Санитарно-карантинный контроль усилен в Туве на границе с Монголией, где зафиксированы несколько случаев смерти людей от бубонной чумы. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Туве.

"Направлены эпидемиологи на пункт пропуска Хандагайты для проведения профилактических мер среди сотрудников погрануправления, таможни, Россельхознадзора и Роспотребнадзора, круглосуточно несущих службу на госгранице. Сотрудники прошли инструктаж по соблюдению мер безопасности, усилению осмотра и досмотра граждан для выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний и возможного перевоза шкурок и мяса сурков", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Овюрская центральная клиническая больница готова к возможной госпитализации больных инфекционным заболеванием. Жителям приграничных населенных пунктов в Туве сообщили об опасности охоты на сурков и тарбаганов, людям розданы буклеты о мерах предосторожности, о важности вакцинации проживающих на природном очаге чумы - в Овюрском, Монгун-Тайгинском и Тес-Хемском районах. Здесь периодически определяются штаммы возбудителей чумы у сусликов.

Накануне Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Министерством здравоохранения Монголии были зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом. Случаи связаны с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Также передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.