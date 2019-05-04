Авиагруппа "Русь" выполнит фигуры высшего пилотажа 9 мая в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Авиагруппа "Русь" на реактивных самолетах Л-39 "Альбатрос" выполнит фигуры высшего пилотажа на праздновании 9 мая в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Центрального военного округа в субботу.

"Высокопрофессиональные пилоты авиагруппы "Русь" выполнят на реактивных самолетах Л-39 "Альбатрос" в небе такие элементы, как "Петля Нестерова", "Фонтан", "Тюльпан", "Колокол", "Сердце" и многое другое. Всего в авиашоу будет задействовано пять учебно-боевых самолетов, которые используются в военно-космических силах РФ для обучения курсантов", - говорится в сообщении.

Также в ходе празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится торжественное шествие исторической техники времен ВОВ.

В составе участников парада: легендарный Т-34, оборонявший Ленинград, трехбашенный советский танк Т-28, колесно-гусеничный быстроходный танк БТ-7, легкие танки Т-60 и Т-70. Среди новинок этого года - уникальная самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 и американский грузовик "Студебеккер", поставлявшийся в СССР по договору ленд-лиза как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпового огня БМ-13 "Катюша". Также по улицам пройдут бронеавтомобили, транспортные тракторы с пушками и водоплавающие машины-амфибии.

Всего в шествии на 9 мая примут участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 20 единиц боевых машин и автомобильной техники.