В МЧС сообщили об отсутствии угрозы природных пожаров курганским населенным пунктам

ТАСС, 5 мая. Угроза населенным пунктам, которые находятся рядом с местами природных пожаров в Курганской области, отсутствует, ситуация стабилизировалась, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону.

"Благодаря оперативным действиям и принятым мерам пожароопасную обстановку в регионе удалось стабилизировать. По состоянию на 5 мая угроза населенным пунктам Курганской области отсутствует", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 455 человек и более 150 единиц техники ликвидируют пожары. Ожидается прибытие самолета Ил-76, который, как и работающие в регионе самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8, будет осуществлять сбросы воды. Проводятся подворовые обходы, усилено патрулирование частного сектора, садоводств, пресекаются попытки посещения леса. В области запрещена продажа алкоголя, введен запрет на охоту.

Из-за шквалистого ветра в Кургане и ряде районов Курганской области 3-4 мая природные пожары перешли на населенные пункты, в четырех районах и областном центре введен режим чрезвычайной ситуации. За прошедшие сутки, по данным МЧС, в регионе зарегистрировано 162 возгорания, уничтожено и повреждено 84 здания. В деревне Ордина погибла пожилая женщина, возбуждено несколько уголовных дел. По данным источника в медицинских службах региона, от природных пожаров пострадали 10 человек.