Митинг против мусорного полигона под Новодвинском собрал 400 человек

ТАСС, 5 мая. Около 400 жителей Новодвинска Архангельской области приняли участие в митинги против строительства в окрестностях города полигона твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в администрации муниципалитета.

"Порядка 400 человек приняли участие в митинге. Он согласованный, заявку [организаторы] подавали на 2 тыс. человек. Митинг против мусорных полигонов. Вопрос в том, что [под Новодвинском] планируется строительство межмуниципального полигона, там пока изыскания идут, но народ заранее говорит, что не хочет, чтобы [полигон] был вблизи населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в администрации Новодвинска, сейчас эксперты изучают два возможных места размещения полигона. Наиболее беспокойство жителей, по данным властей, вызывает вариант, расположенный в 9 км от города, но решение о строительстве полигона именно в этом месте пока не принято.