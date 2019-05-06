Около 50 тыс. деревьев высадят в ингушском Магасе до конца 2019 года

МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Мэрия административного центра Ингушетии Магаса планирует до конца 2019 года высадить 50 тыс. деревьев во всех районах города в рамках экологической акции, об этом написал в своем аккаунте в Instagram мэр Магаса Беслан Цечоев.

"В Магасе пройдет крупномасштабная экологическая акция по высадке 50 тысяч деревьев, которые будут высажены в том числе на внутриквартальных территориях, а также во всех дворах. Я обращаюсь ко всем горожанам с просьбой принять самое активное участие в этой акции, потому что выбор деревьев, подобранных с учетом мнения профессионалов, велик. Каждый двор путем общественного голосования сам выберет подходящие себе деревья из предложенного перечня", - написал Цечоев, отметив, что жителям будут предложены лиственные и фруктовые деревья.

По его словам, реализация экологической акции "Сделай добро - спаси мир" может позволить Магасу получить звание самого зеленого города России.

"Работа в данном направлении будет вестись лучшими специалистами, которым потребуется до трех месяцев, чтобы разработать схему разбивки и дорожную карту, а сама посадка деревьев начнется в середине осени. Мы официально объявляем о старте подготовительных работ по посадке 50 тысяч деревьев, превратив тем самым Магас в самый зеленый и, соответственно, экологически чистый город в нашей стране", - добавил мэр.

Ранее мэр города сообщал ТАСС, что 27 апреля 2019 года мэрия Магаса высадила вишневый сад из 1076 деревьев в честь 1076-летия города. Современному Магасу 15 апреля исполнилось 25 лет. Свое название он получил в честь Магаса - столицы средневекового Аланского государства, которое существовало на Северном Кавказе в X-XIII веках, название это имеет ингушское происхождение и переводится как "город солнца". Первое упоминание о Магасе в письменных источниках относится к 943 году, поэтому старый город отметил в 2019 году также и 1076-летие.

Магас является самым молодым административным центром субъекта России. Первый камень в основание современного Магаса был заложен 23 февраля 1994 года. В том же году 15 апреля президент РФ подписал указ о строительстве столицы Ингушетии.