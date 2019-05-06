В Черекском районе Кабардино-Балкарии сняли карантин по АЧС

НАЛЬЧИК, 6 мая. /ТАСС/. Карантин, объявленный в марте на части Черекского района Кабардино-Балкарии в связи с африканской чумой свиней (АЧС), снят. Распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы региона.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории урочища Сырт-Тала, расположенного в Черекском районе КБР", - говорится в документе.

По сведениям министерства природных ресурсов и экологии КБР, во время карантина было отстрелено шесть кабанов, ни в одном случае вирус не был обнаружен.

Карантин был введен с 7 марта после выявления вируса у павшего кабана, которого специалисты нашли в высокогорном урочище Сары-Тала. Из этого района в период карантина был запрещен вывоз охотничьих трофеев за пределы территории.

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для этих животных. Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.